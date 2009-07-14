До споживчого кошика можуть внести пилосос та мобільний телефон

Наступного року, згідно з законодавством, уряд зобов`язаний переглянути склад споживчого кошика, на основі якого розраховується розмір прожиткового мінімуму.

Експертна група у складі представників Кабміну, Федерації профспілок і Федерації працедавців (по п`ять осіб від кожної організації) вже почала передивлятися список мінімально необхідних для життя товарів і послуг.

Федерація профспілок вимагає включити до споживчого кошика накопичення на придбання житла, а також низку необхідної для людини техніки. Зокрема пилосос і мобільний телефон.

Представники уряду критично оцінили ці пропозиції. Але Кабмін буде вимушений підтримати вимоги Федерації профспілок, якщо вона отримає підтримку Федерації працедавців. Адже рішення, яку структуру споживчого кошика затверджувати, прийматиметься простою більшістю голосів експертної групи.

Рекомендації Федерації профспілок вже передані урядовій групі. "В кінці минулого тижня ми їх отримали", - підтвердив перший заступник міністра праці і соціальної політики Павло Розенко. "Зараз розсилаємо матеріали всім членам робочої групи та починаємо обговорення", - додав він.

Згідно з постановою Кабміну від 2000 року, яка діє і до сьогодні, ні в одному з наборів витрати сім`ї на покупку нерухомості ніяк не відображують. Згідно з Житловим кодексом, який був розроблений ще при Радянському Союзі і діє досі, норма житлової площі в Україні (тоді ще в Українській РСР) встановлена на рівні 13,65 кв. метрів на одну людину.

У Федерації профспілок визнають, що це нереальний за сьогоднішніми мірками показник, але говорять, що за відсутністю кращого вимушені спиратися на нього.

В організації також вважають неактуальним набір побутової техніки і електроприладів, що діє на сьогоднішній день, і вимагають "освіжити" кошик. "Згідно з оцінками Держкомстату, практично 90% сімей забезпечені пилососом, і він також може стати складовою стандарту мінімального рівня життя українця", — вважає начальник управління з питань соціального захисту населення Федерації профспілок Галина Голеусова.

Така пропозиція Федерації суперечок в принципі не викликає, чого не скажеш про іншу ідею — включити в набір мобільний телефон.

У Міністерстві праці та соціальної політики, яке є активним учасником переговорного процесу, підтримують лише ті пропозиції Федерації профспілок, які стосуються набору продуктів харчування. "Наприклад, ми згодні, що доцільно понизити норму цукру, в той же час збільшивши норму овочів, фруктів, можливо, меду", - пояснює Павло Розенко. Що стосується включення до споживчого кошика накопичень на покупку житла, мобільних телефонів, пилососів і подібного, то в міністерстві вважають, що такі ідеї не відповідають самій суті прожиткового мінімуму.

"Прожитковий мінімум - це мінімально прийнятний рівень життя, який гарантує держава. Якщо людина хоче розвиватися, мати накопичення, то вона повинна досягати цього своїми зусиллями. Наша точка зору: потрібно збільшувати не прожитковий мінімум, а мінімальну зарплату", - говорить перший замміністра праці.

За його словами, та структура нового споживчого кошика, яку має намір запропонувати Мінпраці, фактично не передбачає збільшення прожиткового мінімуму, що діє (669 грн. для працездатних осіб). Для порівняння, розрахунки Федерації профспілок показують, що виходячи з пропозицій цієї організації, розмір нового прожиткового мінімуму має бути втричі більшим — 1770 грн.

Згідно із Законом "Про прожитковий мінімум", набір продуктів харчування і непродовольчих товарів визначається не рідше, ніж один раз на п`ять років. Останній раз уряд України міняв структуру споживчого кошика в 2000 році. У 2005 році Кабінет Міністрів Юрія Єханурова підготував і схвалив постанову про перегляд споживчого кошика, але документ так і не був опублікований і не набрав чинності.

ТСН