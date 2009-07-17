«Оболонь» завоювала 8 нагород

8-12 липня у Москві відбувся ХІ Міжнародний фестиваль пива, де вже традиційно зібралися найбільші пивовари Росії та інших країн Європи. Єдиний представник українського пивоваріння – компанія «Оболонь» - отримала визнання відразу у 8 номінаціях. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що за результатами професійного конкурсу «Осіріс-2009» продукція ЗАТ «Оболонь» завоювало 6 нагород: дві найвищі відзнаки – Платиновий Осіріс – отримали сорти «Оболонь Безалкогольне» та «Оболонь Міцне». три Золотих Осіріса завоювали «Оболонь Світле» (у номінації «Краще світле 11%»), «Оболонь Магнат» («Краще світле 12%») та «Оболонь Біле» (як один із зразків найкращого спеціального пива). Володарем Срібного Осіріса стало пиво «Оболонь Пшеничне».

Ще дві нагороди компанія «Оболонь» отримала в конкурсі «Народна дегустація». Після підведення підсумків у номінації «Краще Світле» призером стало пиво «Оболонь Лагер». Серед претендентів на звання «Найнароднішого пива», як і минулого року, одним із кращих визнано «Оболонь Світле».

Зазначається, що продукція ЗАТ «Оболонь» стабільно бере участь у Великому Московському фестивалі пива і щороку завойовує чимало нагород, які підтверджують народне та професійне визнання смаку та якості українського пива. Минулого року перемогу здобули такі сорти, як «Оболонь Пшеничне», «Оболонь Оксамитове», «Оболонь Магнат», а також «Оболонь Біле» та «Оболонь Світле».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.