У Донецькій області споживчі ціни зросли на 19,7%

У Донецькій області за січень-червень цього року споживчі ціни зросли на 19,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Донецької області.

Згідно з повідомленням, за червень, в порівнянні з червнем 2008 року, ціни споживчого ринку зросли на 15,8%.

В області продовжують зростати ціни на соціально важливі товари. Продукти харчування в середньому подорожчали в червні цього року, в порівнянні з груднем 2008 року, на 8,4%, зокрема, хліб – на 7,3%, м`ясо та м`ясопродукти – на 8,4%, вершкове масло – на 12%, риба і продукти – на 14,4%, овочі – на 16,7%, фрукти – на чверть, цукор – майже на третину, чай – на 37,6%.

Окрім продуктів харчування, на 39% подорожчала, в порівнянні з груднем минулого року, фармацевтична продукція, на 32,5% – бензин, на 22,9% – періодичні видання, майже на 40% – водопостачання, в 1,6 разу – каналізація. У зв`язку з підвищенням акцизного збору тютюнові вироби тільки за червень подорожчали на 18%, а з початку року – в 1,5 разу.

Подешевшали в області в січні-червні цього року яйця – на 34,9%, капуста – на 22,9%, молоко – на 8,7%.