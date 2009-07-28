В Україні понад 3 млн. безробітних

Голова Форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК переконаний, що станом на липень у державі без роботи залишилися понад три мільйони громадян.

Про це він заявив в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№ 108 від 28 липня), коментуючи повідомлення Міністерства праці та соціальної політики про падіння рівня безробіття та реєстрацію не більше 600 тисяч безробітних громадян працездатного віку.

“Реальна цифра - більше 3 мільйонів”, - сказав М.ЯКІБЧУК.

Таку велику різницю в цифрах він пояснив тим, що Мінпраці користується лише даними, що надходять від Фонду зайнятості. Тобто, за його словами, враховано тільки тих, хто подав документи на біржу і претендує на вакансії. А інформація про тих, хто звільнився за власним бажанням або кого звільнили примусово, надходить із запізненням.

“Тобто, якщо людину звільняють за законом, її попереджають про це за два місяці. Тож інформацію про це надають наприкінці кварталу. Якщо звільнили, скажімо, 1 січня, то тільки в квітні це буде враховано”, - зазначив голова ФПУ.

Загалом, вважає М.ЯКІБЧУК, реальну кількість безробітних вирахувати нескладно. “Потрібно лише взяти чисельність працездатного населення й відняти тих, хто платить внески до Фонду соціального захисту. Решта – безробітні”, - зазначив він.

“Тобто сьогодні 21 мільйон людей, які можуть працювати. До фондів сплачують близько 16 мільйонів. Різниця 5 мільйонів, але є ще 2 мільйони, які не працюють за переконанням. У підсумку виходить близько 3 мільйонів безробітних”, - сказав лідер об’єднання профспілок.

На запитання: “Чому Мінпраці занижує показники?”, М.ЯКІБЧУК відповів: “Вони маніпулюють цифрами, аби приховати від людей справжню ситуацію”.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних в цілому по Україні на 1 липня 2009 року склала 658,5 тис. осіб, що на 27% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. осіб).

Кількість безробітних, які на 1 липня одержували допомогу з безробіття, склала 500,7 тис. Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 18,02 грн. і становить 622,44 грн.