На Одещині зупинили контрабанду парфумів

В Одеській області співробітники СБУ спільно із працівниками митниці попередили спробу контрабандного ввезення на територію України парфумерної продукції відомих світових виробників.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що до Одеського морського торговельного порту на адресу одного з українських підприємств надійшов вантаж з підробленими товарно-супровідними документами. Під час перевірки контейнерів із задекларованим товаром – тканиною, правоохоронці виявили у них приховані короби з парфумами на загальну суму майже 4 млн. грн.

За фактом контрабанди порушено кримінальну справу за ст. 201 Кримінального кодексу України.