Уточнять перелік м'ясопродуктів, які можна ввозити до України
17:11, 05 серпня 2009Права споживачів
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Ініціює Держкомветмедицини
Державний комітет ветеринарної медицини України ініціює уточнення переліку м`ясопродуктів, які можна ввозити до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник комітету Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.
"Ми хочемо у ветеринарних вимогах прописати, що можна завозити в країну. Це туші, напівтуші, четвертини і блокове м`ясо", - сказав він.
П.ВЕРБИЦЬКИЙ повідомив, що комітет вже підготував відповідний наказ і направив на розгляд в Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.
За його словами, таке уточнення необхідне для того, щоб унеможливити ввезення до України неякісної сировини.
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