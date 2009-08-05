Уточнять перелік м'ясопродуктів, які можна ввозити до України

Державний комітет ветеринарної медицини України ініціює уточнення переліку м`ясопродуктів, які можна ввозити до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник комітету Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

"Ми хочемо у ветеринарних вимогах прописати, що можна завозити в країну. Це туші, напівтуші, четвертини і блокове м`ясо", - сказав він.

П.ВЕРБИЦЬКИЙ повідомив, що комітет вже підготував відповідний наказ і направив на розгляд в Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

За його словами, таке уточнення необхідне для того, щоб унеможливити ввезення до України неякісної сировини.