На Прикарпатті відбудеться фестиваль «Свято грибів у Ворохті»

На Прикарпатті 11-13 вересня вперше відбудеться фестиваль сучасної культури буття «Свято грибів у Ворохті», присвячений 850-річчю Ворохти Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у Ворохтянській селищній раді, на гостей фестивалю чекають польові кухні, театр, ярмарок, спортивні розваги, майстерні, наметові містечка, «космічна» сцена, кінотеатр.

Організатори свята обіцяють ранковий похід за грибами з місцевими грибниками, а потім обід зі стравами, які приготують із зібраних грибів.

Також відбудеться показ мод українських дизайнерів, пройдуть виступи ворохтянського тріо «Петровичі» і гуртів «Росава», «The ВЙО», «Пропала Грамота», «Гуцул Каліпсо» та інших.

Для дітей на фестивалі працюватиме спеціальний майданчик.

В арт-галереї просто неба українські художники і фотографи представлять глядачам свої найкращі роботи.