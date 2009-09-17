У Франції інтернет-піратів каратимуть штрафом у 300 тис. євро

Національна асамблея Франції схвалила закон, що передбачає до 300 тис. євро штрафу як покарання за порушення авторських прав користувачами інтернету.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

Зокрема, скачати з інтернету альбом Майкла Джексона, останній фільм з епопеї про Гаррі Поттера чи комп’ютерну програму для обробки фотографій, яка офіційно коштує понад тисячу євро, для вправних користувачів інтернету у Франції досі не було проблемою. Віднині ж порушення нового закону буде коштувати користувачеві всесвітньої павутини до 300 тис. євро штрафу. Крім того, судді можуть на рік позбавити його доступу до інтернету. Особливо злісним порушникам загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.

Навіть, якщо це зроблено не безпосередньо власником комп’ютера, а під його іменем та з його доступом до мережі, користувача можуть оштрафувати на півтори тисячі євро, порадивши надалі пильніше стежити за тим, хто і чим займається за його комп’ютером.

Центральну роль у боротьбі з інтернет-піратством має відігравати спеціальна наглядова установа, яка аналізуватиме зібрані інтернет-провайдерами дані про порушення авторських прав. Нелегальних копіювальників застерігатимуть спершу за допомогою електронних листів. Якщо це не допоможе, надішлють письмове попередження поштою. Якщо й після цього порушників упіймають на гарячому, їм загрожують високі штрафи, які призначатиме суддя.

Прихильники нового закону відзначають також позитивний ефект нововведень для працевлаштування. За підрахунками французького уряду, для опрацювання даних про порушників буде створено не менше ста додаткових робочих місць. 26 з них – це судді, які займатимуться розглядом таких справ. За оцінками експертів, на рік фіксуватиметься близько 50 тис. порушень авторських прав користувачами інтернету.

Таким чином Франція стає лідером у справі боротьби з інтернет-піратством у Європі. Втім, у нового закону є також чимало противників, які критикують його за "недозволене втручання у свободу комунікації".

Закон ще має отримати схвалення французького сенату, але його згода вважається вже майже вирішеною справою.