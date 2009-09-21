У Вінниці відбувся велопробіг

У Вінниці 19 вересня відбувся велопробіг до Міжнародного дня без автомобілів, який відзначатимуть 22 вересня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори, в заході взяли участь понад 200 осіб, наймолодшому учаснику було 4 роки (він їхав на велосипеді разом з татом) та 9 років (брав участь сам), найстаршому – 74 роки.

Учасники велотуру проїхали вул. Соборною - вул. Пирогова - вул. Келецька - проспект Юності - вул. Хмельницьке шосе - вул. Соборна (майдан Незалежності). На час проведення заходу рух транспорту зазначеними вулицями був перекритий. Колону велосипедистів супроводжували міліція та швидка допомога.

Велотур, який пройшов у Вінниці, мав за мету привернути увагу громади до екологічних проблем. Після завершення усіх учасників нагородили пам’ятними призами. Також організатори наприкінці акції відзначили найстаршого та наймолодшого учасників велотуру, нагородивши їх кубками, та обрали переможців у номінаціях «за мужність» та «за витривалість». Все це відбулося на майдані Незалежності за підтримки благодійного фонду «Подільська громада», магазинів «Велоліга» та «Велохаус», Вінницької міської ради та управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, громадських організацій ВОО екологічної ліги та ВОО ВМГО Демократичний альянс.