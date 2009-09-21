У рамках відзначення Дня міста у Чернігові відкрили культурно-мистецький центр "Інтермецо".

Як передає кореспондент УНІАН, культурно-мистецький центр, котрий об`єднує книгарню, мистецьку галерею та кав`ярню розташований у центрі міста. Центр за сприяння міської влади відкрило обласне товариство "Просвіта" імені Т.Г.Шевченка.

За словами керівника обласної "Просвіти" Василя ЧЕПУРНОГО, власне термін "інтермецо" означає музичну паузу, і в культурному центрі з такою назвою створені умови, щоб чернігівці і гості міста мали змогу відпочити, почитавши українські періодичні видання та книги, помилуватися сучасним мистецтвом. Крім того, "Інтермецо" – один з відомих творів М.Коцюбинського, тож у назві центру увіковічено творчість митця .

"Тут поєднано різні елементи, які складають основу української культури. Ми не повинні зводити культуру лише до фольклорно-етнографічних ознак. Україна – європейська держава і цей культурно-мистецький центр буде зразком європейськості у Чернігові", - сказав В.ЧЕПУРНИЙ.

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, котрий перерізав стрічку на вході до приміщення, переконаний, що центр стане оберегом української духовності. "Це буде улюблене місце тих, хто любить Україну", - зазначив він.

У культурно-мистецькому центрі "Інтермецо" також створили куточок письменника Михайла Коцюбинського, котрий тривалий час жив і творив у Чернігові. Там представлено друкарську машинку тих часів, працюючий патефон та копії світлин з видами Чернігова кінця ХІХ – початку ХХ століття.