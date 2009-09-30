У Черкасах вилучили 7 тисяч пляшок фальсифікованої горілки

Майже 7 тисяч пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції на суму близько 140 тис. грн. виявили працівники податкової міліції ДПІ у місті Черкаси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, лікеро-горілчана продукція зберігалася в складських приміщеннях, які орендувала черкаська фірма.

Пляшки були обклеєні фальшивими акцизними марками. Виявлену лікеро-горілчану продукцію вилучили. Шукають джерела постачання та реалізації даної алкогольної продукції. За цим фактом порушено кримінальну справу.