У Черкасах вилучили 7 тисяч пляшок фальсифікованої горілки
09:59, 30 вересня 2009Права споживачів
0 0
Майже 7 тисяч пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції на суму близько 140 тис. грн. виявили працівники податкової міліції ДПІ у місті Черкаси.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, лікеро-горілчана продукція зберігалася в складських приміщеннях, які орендувала черкаська фірма.
Пляшки були обклеєні фальшивими акцизними марками. Виявлену лікеро-горілчану продукцію вилучили. Шукають джерела постачання та реалізації даної алкогольної продукції. За цим фактом порушено кримінальну справу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter