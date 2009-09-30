Кабмін ініціює скасування ринкового збору

Уряд України має намір виступити із законодавчою ініціативою скасування ринкового збору з січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Вона підкреслила, що за результатами аналізу, проведеного щодо ринкового збору, уряд і вона особисто переконалися в тому, що його дія не є ефективною. Крім того, цей податок забезпечує дуже малу частину доходів бюджету.

«Ринковий збір виконував колись за часів Радянського Союзу зовсім іншу функцію. Коли приїжджали з колгоспу люди, і щось продавали на ринках без усіляких податків і патентів, тоді і був цей ринковий збір. Зараз він абсолютно не логічний у новій системі господарювання і сучасній системі оподаткування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряд найближчим часом має намір підготувати законопроект про скасування ринкового збору.

«З 1 січня 2010 року я все як прем`єр-міністр для цього зроблю, буде скасований ринковий збір з усіх підприємців, які торгують на гуртових і роздрібних ринках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.