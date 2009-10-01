У Львові пройде театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці»

З 2 до 4 жовтня у Львові пройде Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев на вулиці 2009».

Про це УНІАН повідомила пес-служба Львівської міської ради.

Увечері, 2 жовтня центр міста перетвориться на сцену безкоштовних спектаклів. Відкриє фестиваль вуличний карнавал: парад на ходулях, виступи акторів, які братимуть участь у «Золотому Леві на вулиці» та яскраве вогняне шоу. Фестиваль розпочнеться традиційним карнавалом вуличних театрів. Учасники фестивалю пройдуть центральними вулицями міста.

Під час фестивалю площа перед Оперним театром та площа Ринок перетворяться на театральні сцени, де свої вистави покажуть театральні трупи з України, Білорусі, Польщі та Франції. Вистави львів`янам та мешканцям міста покажуть такі театри: «Воскресіння» (Львів, Україна), театр «Вагабунда» (Краків, Польща), Romain-Michel Street Chaud (Леон, Франція), Євпаторійський театр на ходулях, Брестський Драматичний академічний театр (Брест, Білорусія), «Еквівок» (Київ, Україна), «Пляма» (Гданськ, Польща), «Зміст» (Варшава, Польща), «Маката» (Варшава, Польща), Комік-група «Еківокі» (Київ, Україна).

У рамках фестивалю також відбудуться акторські майстер-класи, показ документальних фільмів Кшиштофа Віклашевського про мистецтво і театр Тадеуша Кантора: «Гардероб Тадеуша Кантора» (1974) «Я, майстер» (1986) «Мандрівка або життя у мистецтві» (2002). А також презентація книжки Кшиштофа Міклашевського «Тадеуш Кантор. Між смітником і вічністю».