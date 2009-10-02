Викрили контрабандний канал постачання побутової техніки

У Дніпропетровській області управління СБУ спільно з працівниками митниці ліквідували контрабандний канал постачання в Україну побутової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, на території митного терміналу «Аеропорт Південний» було затримано два вантажних автомобілі, в яких виявили контрабандний товар, що надійшов на адресу мережі магазинів аудіо-, відеопобутової техніки.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, за наявними документами в автомобілях повинні були знаходитись комплектуючі для електропобутових товарів, а фактично вантажівки везли готову для використання техніку, вартість якої, за оцінками фахівців, перевищувала задекларовану в 10 разів.

Таким чином на території України контрабандним шляхом перемістили побутову техніку вартістю близько 1,5 млн. грн.