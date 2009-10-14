Столичні школярі їдять черствий хліб

Хлібом, термін придатності якого закінчився ще в суботу, вчора годували дітей у школі № 269, що в Голосіївському районі Києва. Таке порушення виявили працівники Головного управління з питань захисту прав споживачів під час перевірки. Фахівці б`ють на сполох: у такому хлібі може бути картопляна паличка та ще чимало мікробів і грибків. Працівники закладу запевняють, що їхньої вини в тому немає, оскільки хліб постачає КП "Дитяче харчування". Висновок: несвіжий хліб діти їдять регулярно, бо його сюди завозять лише двічі на тиждень.

“На харчоблоці ми виявили прострочений хліб. Його завезли ще 8 жовтня, а термін реалізації становить 36 годин”,— повідомила головний спеціаліст відділу контролю підприємств ресторанного господарства Катерина БАЛВИКІНА. Вона пояснила, що наліт, який був на хлібі, небезпечний, бо в ньому розвиваються мікроби та грибки, які можуть спричинити навіть отруєння дітей.

Водночас, інспектора з харчування цієї школи Ніну ГУРСЬКУ виявлення неякісного продукту сильно здивувало. “У нас ніколи не було простроченого хліба. Може, кілька буханців ненароком потрапили в загальній партії”,— розвела руками жінка. Однак, не заперечила, що хліб черствий, бо завозять його лише двічі на тиждень. Але це вже залежить не від працівників школи, а від КП “Дитяче харчування”, яке цим займається. Зразки несвіжого хліба взяли на лабораторні дослідження.

Протягом останніх двох місяців ГУ з питань захисту прав споживачів КМДА перевірило якість харчування у ста двадцяти освітніх закладах. У більшості з них виявили певні порушення. Серед суттєвих — прострочені терміни реалізації продуктів і відсутність супровідних документів. “В одному з дитячих садочків замість масла тваринного походження використовували пальмову олію, якої не можна вживати дітям”,— розповів начальник управління Сергій КИЯНИЧЕНКО. Із супровідних документів у шкільних їдальнях нерідко немає головного — свідоцтва про якість та безпечність товару. А тоді встановити походження і якість продукту фактично неможливо. “У школах повинні бути маркувальні ярлики та сертифікати відповідності на товари, які тут реалізовують. Саме в них вказують виробника, дату виготовлення та дату реалізації, висновки санітарно-епідеміологічної служби”,— пояснила головний спеціаліст управління Наталія ФЕДЧЕНКО.

“Хрещатик”