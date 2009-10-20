«Візз Ейр Україна» скоротить частоту рейсів до Сімферополя

Лоу-кост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» в зимовому розкладі 2009/2010, який діятиме з кінця жовтня й до кінця березня, скоротить частоту рейсів до Сімферополя.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, зараз призупинено рейс Львів–Сімферополь, оскільки він був сезонним. Крім того, частота рейсів за маршрутом Київ–Сімферополь зменшиться з 7 до 4 у зимовий час.

Як повідомили в компанії, по решті рейсів істотних змін не буде. В компанії нагадали, що в кінці жовтня відбудеться запуск рейсів із Києва до Венеції.

За даними компанії, кількість перевезених нею пасажирів за січень-вересень 2009 року становила понад 400 тис. пасажирів. У літній період завантаження 180-містних літаків авіакомпанії становило близько 85%, зростання пасажиропотоку (в серпні 2009 року порівняно з серпнем 2008 року) – близько 100%.

Як повідомляв УНІАН, «Візз Ейр Україна» в 2009 році має намір перевезти понад 520 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року.

«Візз Ейр Україна» зареєстрована в Україні, її засновником є компанія з українським капіталом. Авіапарк компанії складається з двох літаків Airbus А320.