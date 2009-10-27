На Кіровоградщині без опалення залишаються 18% житлових будинків

Станом на 26 жовтня в Кіровоградській області без опалення залишаються 18% житлових будинків та 7% навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації повідомив голова ОДА Володимир МОВЧАН.

За його словами, без тепла залишаються 179 будинків у Кіровограді, по 14 - у Знам’янці та Олександрії, 6 – у Світловодську.

За інформацією заступника начальника Головного управління ЖКГ Кіровоградської ОДА Миколи ВЄЩЄВА, у Кіровограді комунальне підприємство «Теплоенергоцентраль», яке постачає тепло третині населення міста, лише днями отримало ліміти на газ від ДК «Газ України». В інших містах обласного підпорядкування частина будинків не опалюється через проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Загалом, в області з 1839 житлових будинків вже опалюються 1525, із 71 лікувального закладу - 69, із 575 навчальних закладів - 515, із 384 дитячих садків - 359.