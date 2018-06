Ветслужба заборонила 9 підприємствам ввозити в Україну тваринницьку продукцію

Ветеринарна служба України з початку цього року провела обстеження 78 іноземних переробних підприємств (зокрема 25 підприємств у країнах Європейського Союзу), і в результаті перевірок і лабораторних досліджень дев`яти підприємствам Австрії, Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції і В`єтнаму тимчасово заборонили ввезення власної продукції до України.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляють, що з цього приводу направили відповідні повідомлення у посольства і компетентні органи цих країн. Зокрема, заборонений імпорт меду "A. Darbo AG" (Австрія), риби "Vihn Nguen Cо, LTD" (В`єтнам), свинини "Polskamp Sp. Z.o.o PL 14170603 WE" (Польща), сиру "MS Selection Export" (Франція), риби "S.A.S. PRF" (Франція), кормових добавок "Ветоквінас" Біовет (Польща), свинини "Zaklady Miesne Konskowola S.A PL 06140205 WE" (Польща), м`яса птиці "Kipco - Damaco" NV BE UD 1098 EG (Бельгія) і "Trinity GMBH" NI-EZG 590 (Bad Bentheim - Gildehaus Niedersachsen) (Німеччина).

У результаті інспекції фахівці української ветслужби виявили ряд недоліків, зокрема, в деяких господарствах відсутні приміщення для карантину тварин, огорожі, не проводиться дезинфекція транспорту, відсутні умови для проведення передзабійного ветсаногляду тварин, не в повному обсязі проводиться післязабійна ветеринарно-санітарна експертиза.

Крім того, за результатами вибіркового розширеного ветеринарно-санітарного контролю вказаної продукції зареєстровано 47 випадків невідповідності імпортованої продукції встановленим вимогам чинного законодавства України за мікробіологічними показниками.