Найдешевша горілка в Росії буде коштувати 25 гривень

У Росії за продаж горілки дешевше 90 руб. (25 гривень) за пляшку магазини можуть оштрафувати на 100 000 руб., а в перспективі - навіть позбавити ліцензії на торгівлю алкоголем. Таку мінімальну ціну на міцний алкоголь має намір встановити голова Росалкогольрегулювання.

На сайті Росалкоголю з`явився проект наказу керівника служби Ігоря ЧУЯНА про порядок визначення мінімальних цін на горілку, лікеро-горілчану та іншу алкогольну продукцію міцнішу за 28%, — як російського виробництва, так і імпортного. Обов`язкові мінімальні ціни на алкоголь,зазначено в проекті, визначатимуть шляхом складання відпускної ціни заводу (складається зі собівартості при мінімальному рівні рентабельності, акцизу, ПДВ) і гуртової та роздрібної надбавок (обидві — з ПДВ).

Аналогічно відомство пропонує розраховувати мінімальні ціни на імпортний алкоголь, тільки замість собівартості виробництва враховувати митну вартість і мито. Імпортна продукція не може коштувати в Росії дешевше за російські аналоги, вважають автори наказу. Розрахунок мінімальних цін проводитимуть щорічно і встановлюватимуть за два місяці до закінчення поточного року наказом Росалкогольрегулювання. Вони будуть обов`язкові на всій території Росії.

Служба вже зібрала інформацію про собівартість виробництва алкогольної продукції міцніше 28 градусів, розміри відпускних цін і націнок майже по всіх регіонах, і на підставі цих даних провела розрахунок мінімальних цін, говорить представник Росалкоголю. Мінімальна гуртова надбавка – 10%, роздрібна — 15%, але середній показник вищий, продовжує він. Говорити про точну мінімальну ціну представник служби відмовився: ще не прийняті поправки до Податкового кодексу, що індексують ставки акцизу.

"Поки йдеться про визначення мінімальних цін на горілку. Сама ціна буде введена окремим наказом, після чого вона стане обов`язковою для всіх підприємств торгівлі", — говорить представник Росалкоголю. Недотримання цих цін за чинним законодавством каратиметься штрафом в 100 000 руб., в поправках до закону про держрегулювання виробництва і обороту спирту та алкоголю пропонують за недотримання мінімальних цін позбавляти торговця ліцензії.

Зараз легальна горілка коштує не менше 88-90 руб. за півлітрову пляшку, говорить представник Союзу виробників алкогольної продукції Дмитро ДОБРОВ.

“Діло”