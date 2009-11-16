Держспоживстандарт заборонив реалізацію 20 партій продукції

Протягом вересня-жовтня 2009 року служба державного нагляду Держспоживстандарту України разом з територіальними службами МВС України та Держцінінспекції перевірила 37 підприємств під час виробництва та реалізації продукції. За результатами перевірок заборонили реалізацію 20 партій продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили підприємства гуртової торгівлі харчовою продукцією та нафтопродуктами, виробників харчових продуктів та дитячих іграшок.

Протягом звітного періоду на 27 підприємствах встановили порушення вимог нормативних документів. Наприклад, на одному з луганських підприємств були відсутні документи на підтвердження напису «Без ГМО» на упаковках фруктів. На миколаївському підприємстві реалізували 5 партій курячих яєць із закінченими термінами придатності. На підприємстві в Донецької обл. фактична маса цукру-піску була меншою за вказану на упаковці.

За фактами встановлених порушень видали 27 приписів про усунення порушень, винесли постанови про накладення штрафу на загальну суму 7 тис. 673 грн., склали 23 протоколи про адміністративні стягнення за порушення в галузі стандартизації та метрології.