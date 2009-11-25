Реалізація молочних продуктів на Вінниччині збільшилася на 15,8%

У січні-жовтні 2009 року реалізація молока і молочних продуктів сільгосппідприємствами Вінницької області збільшилася на 15,8% або 13,7 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 100,4 тис. тонн

Про це сказано в повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області.

У січні-жовтні ціна молока і молочних продуктів, які реалізуються сільгосппідприємствами Вінницької області, знизилася на 15,1% або 0,329 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 1,852 тис. грн. за 1 тонну.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2009 року реалізація молока і молочних продуктів сільгосппідприємствами Вінницької області збільшилася на 15,3% або 12,1 тис. тонн в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 91,1 тис. тонн.