Завтра у Києві відбудеться парад Дідів Морозів
14:00, 18 грудня 2009Права споживачів
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Планується участь 300 Дідів
19 грудня у Києві відбудеться парад Дідів Морозів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, парад розпочнеться о 14:45. У ньому планується участь 300 Дідів Морозів. Учасники заходу – волонтери районних у м. Києві центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студентських соціальних служб, представники дитячо-молодіжних організацій м. Києва.
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