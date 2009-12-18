Завтра у Києві відбудеться парад Дідів Морозів

19 грудня у Києві відбудеться парад Дідів Морозів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, парад розпочнеться о 14:45. У ньому планується участь 300 Дідів Морозів. Учасники заходу – волонтери районних у м. Києві центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студентських соціальних служб, представники дитячо-молодіжних організацій м. Києва.