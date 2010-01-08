«Київавтодор» використав уже половину запасу солі для доріг

Комунальна корпорація «Київавтодор» використала вже половину стратегічного запасу солі для доріг.

Про це повідомив генеральний директор «Київавтодору» Георгій ГЛІНСЬКИЙ на нараді в Київській міській державній адміністрації з питань контролю за прибиранням доріг та подвір’їв столиці у зв’язку з надзвичайними погодними умовами.

Як поінформували УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, за словами Г.ГЛІНСЬКОГО, на траси щоденно виводиться понад 80 очисних машин, 8 грейдерів, солерозкидувачі, працюють бригади шляховиків. «Наш стратегічний запас солі для доріг вже витрачений наполовину, а це майже 15 тисяч тонн. Та ми прийняли рішення перерозподілити її так, щоб нам вистачило реагентів до закінчення святкових канікул, а вже з 11 січня ми швидко поповнимо ці запаси», - сказав він.

Як зауважив у свою чергу директор комунального підприємства «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, незважаючи на складні погодні умови, муніципальний транспорт працює без перебоїв, на зачистку трамвайних шляхів виведена спецтехніка, розчищається простір біля автобусних зупинок тощо.

Учасники засідання підкреслили, що найгірша ситуація складається там, де у зв’язку з відсутністю законних важелів неможливо задіяти евакуатори. Зокрема, неможливо прибрати снігові замети під автотранспортом, припаркованим на тротуарах або при дорозі. У цих випадках Київська міська державна адміністрація діє спільно з ДАІ – такі автомобілі піднімаються евакуаторами для розчищення під ними снігу.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС звернувся до керівників державних та приватних підприємств з вимогою розчистити прилеглу до їх будівель територію та регулярно підтримувати її в належному стані.

«Ми будемо досить жорстко контролювати усіх керівників, від чиїх дій залежить наведення порядку на вулицях та подвір’ях, аж до покарання у вигляді звільнення, якщо ними не буде вжито необхідних заходів із вивезення сміття та розчищення пішохідних та під’їзних шляхів до найближчих вихідних днів», - наголосив Д.БАСС.