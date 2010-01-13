Державна служба зайнятості працевлаштувала 702,7 тис. осіб

Державна служба зайнятості в 2009 році працевлаштувала за своїми направленнями 720,7 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби зайнятості.

Як зазначається в повідомленні, минулого року за направленнями служби пройшли професійне навчання 157,1 тис. безробітних. У оплачуваних громадських роботах взяли участь 240,9 тис. безробітних.

Впродовж 2009 року в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 1 млн. 196,1 вакансій, які надійшли від 187,9 тис. роботодавців.

Станом на 1 січня 2010 р. на обліку в центрах зайнятості перебували 542,8 тис. незайнятих громадян, зокрема, 291,3 тис. жінок, 251,5 тис. чоловіків, 214,1 тис. молодих людей, 59,6 тис. звільнених працівників, 104,6 тис. осіб, не здатних конкурувати на ринку праці.

Статус безробітного мали 531,6 тис. осіб, із яких 408,6 тис. отримували допомогу з безробіття. Із загальної кількості безробітних 211,8 тис. громадян проживали в сільській місцевості, 319,8 тис. – у містах.