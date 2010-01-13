В Австрії комунальний працівник знайшов у смітті 38 тис. євро

Комунальний працівник під час сортування відходів на сміттєпереробному підприємстві у землі Верхня Австрія знайшов грошові купюри, повідомило в середу австрійське радіо.

Він одразу ж зупинив установку і продовжив пошуки. В результаті йому вдалося зібрати у смітті 38 тисяч євро банкнотами різної вартості, передає РІА «Новости».

Чесний робітник інформував поліцію, яка розпочала пошуки власника грошей.

На час розслідування гроші передано на зберігання до місцевого суду.