Більшість українців прийдуть на вибори

Українці прийдуть на вибори, хоча упевнені у фальсифікаціях.

Такий висновок за результатами всеукраїнського дослідження зробили експерти Інституту Горшеніна.

Згідно з даними опитування, переданими агентству УНІАН, переважна більшість українців (86,7%) мають намір взяти участь у президентських виборах. Із них 71,6% дали відповідь на це запитання «точно так», а 15,1% - «скоріше так».

Тільки 6,9% респондентів не планують брати участь у виборах Президента України. З них абсолютно впевнені в цьому 2,8% опитаних, а 4,1% не братимуть участь у виборах скоріш за все. Важко відповісти на це запитання 5,4% українців.

За даними опитування, майже половина (46,4%) громадян України задовго до виборів приймають остаточне рішення, за якого кандидата голосувати.

За два-три місяці до виборів приймають таке рішення 16,8% опитаних, за місяць до виборів – 15,7%, за один-два тижні до виборів – 7,9% респондентів.

У останні перед виборами дні приймають рішення про підтримку того чи іншого кандидата 7,4% українців, а 2,1% роблять це лише в день виборів у кабінці для голосування. Важко відповісти на це запитання 3,7% респондентів.

Більшість українців (67,6%) упевнена, що на президентських виборах будуть фальсифікації. З них 42,5% вважають, що фальсифікації не вплинуть на результат виборів, а 25,1% вважають, що будуть фальсифікації, які вплинуть на результат виборів. Тільки 13,8% респондентів вірять у те, що майбутні вибори будуть чесними. Важко відповісти на це запитання 18,6% опитаних.

Переважна більшість громадян України (96,9%) ставляться до фальсифікацій на виборах негативно. З них 73,5% респондентів назвали своє ставлення до фальсифікацій на виборах украй негативним, а 23,4% зазначили, що розуміють: це стало «нормою життя» в Україні.

Позитивно ставляться до фальсифікацій на виборах, якщо це служить інтересам держави й народу, 1,9% респондентів. Важко визначити свою позицію з даного питання 1,2% опитаних.

Телефонне опитування на тему «Настрій українців напередодні президентських виборів» Інститут Горшеніна проводив із 11 по 13 січня 2010 року.

Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

Медики встановили, що музика Моцарта допомагає недоношеним дітям

Київ. 14 січня. УНІАН. Музика Моцарта допомагає недоношеним дітям швидше набирати вагу й робить їх сильнішими. Це було доведено результатами експериментів, проведених ізраїльськими медиками в Медичному центрі Тель-Авіва, повідомляють «Подробиці» з посиланням на видання Live Science.

Двадцять малюків, які народилися раніше терміну, було поділено на дві групи: одній один раз на день по 30 хвилин давали слухати твори Вольфганга Амадея Моцарта, а другій музику не програвали зовсім.

Для експерименту було обрано музику Моцарта, оскільки в 1993 році в ході експерименту учні коледжу краще справлялися з просторово-часовими завданнями, якщо слухали сонату австрійського композитора по 10 хвилин на день. Це явище отримало назву "Ефекту Моцарта".

Експеримент із немовлятами тривав два дні. Після закінчення з`ясувалося, що після прослуховування музики діти з першої групи ставали спокійнішими й витрачали менше енергії, ніж ті, хто потрапив у другу групу. Коли дитина витрачає мало енергії, їй не потрібно багато калорій для росту; як наслідок, вона швидше набирає вагу й росте.

Як саме музика впливає на новонароджених, медикам сказати важко. І хоча обсяг вибірки невеликий, відкриття, на думку дослідників, статистично значуще. Тепер лікарі мають намір з`ясувати, має такий благотворний вплив музика будь-яких композиторів чи саме твори Моцарта.