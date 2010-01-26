ТМ «Премія» пропонує свіжу зелень у горщиках

Група компаній «Fozzy Group» розширила асортимент «свіжої» групи товарів і запустила в продаж свіжу зелень у горщиках від ВТМ «Премія». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, вартість свіжої зелені - від 5,50 грн. до 11,90 грн. залежно від виду. Споживачам пропонують 18 видів зелені, серед яких: базилік (зелений і фіолетовий), салат, крес-салат, петрушка (листова і кучерява), щавель, кріп, рукола, селера, м`ята, меліса, шпинат, шавлія, чебрець, коріандр, чабер.

Виробники кажуть, що завдяки формату продажу в горщику, зелень може залишатися свіжою до п`яти діб, а за умови правильного догляду за рослиною - довше. Новий продукт від «Премії» продається в магазинах мережі «Сільпо», гуртових гіпермаркетах Fozzy і в деяких магазинах мережі «Фора».

«Розширюючи асортимент продукції під власною торговою маркою, ми враховуємо потреби наших клієнтів. Наявність на полицях свіжих овочів, фруктів і зелені – одна з приємних переваг магазинів наших мереж. Тепер покупці можуть поповнювати запас вітамінів не тільки навесні чи влітку, але й в холодну пору року», - говорить керівник департаменту СТМ групи компаній Fozzy Group Галина МАЛЯРОВА.

Довідка УНІАН. ВТМ «Премія» - це перша в Україні власна торгова марка мережі, представлена в середньому ціновому сегменті.

Fozzy Group – одна з найбільших торговельно-промислових груп України. Торгівля продуктами і товарами для дому - супермаркети «Сільпо», гуртові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі». У мережах Fozzy Group представлені товари під власними торговими марками «Премія», «Повна Чаша» і «Повна Чарка».