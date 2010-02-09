В Україні 16,3% м’ясних виробів не відповідало стандартам

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 294,34 тонни свіжого та замороженого м’яса, заморожених м’ясних напівфабрикатів під час виробництва на загальну суму 5 млн. 108 тис. 92 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 48,17 тонни продукції (16,3% перевіреної) на загальну суму 637 тис. 300 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, провели 188 перевірок виробництва м’яса і заморожених м’ясних напівфабрикатів. Під час 162 перевірок були встановлені порушення вимог НД. Порушення були виявлені на підприємствах у кожній області України.

Під час перевірок було виявлено відсутність технологічної документації (рецептур, технологічних інструкцій, НД); невідповідність продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками; не в повному обсязі проводився або порушувалась періодичність контролю готової продукції за показниками безпеки; відсутність контролю готової продукції (або його проведення не повною мірою) за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками; незадовільне або відсутнє транспортне та споживче маркування; порушення метрологічних норм і правил.

Вказані порушення стали можливими через недоліки підготовки виробництва; недотримання рецептури та недостатній контроль під час закладення сировини; незадовільну організацію приймального та періодичного контролю готової продукції; недотримання вимог НД під час маркування продукції; незадовільне або недостатнє метрологічне забезпечення виробництва.

За результатами перевірок держнагляду Держспоживстандарту України протягом 2009 року свіжого та замороженого м’яса, заморожених м’ясних напівфабрикатів на виробників-порушників було накладено штрафів на загальну суму 192 тис. 400 грн.

Щодо ковбасних виробів, то протягом 2009 року було перевірено 57,581 тонни ковбасних виробів на загальну суму 2 млн. 224 тис. 239 грн. Встановлено невідповідність 22,995 тонни продукції (40 %) на загальну суму 658 тис. 14 грн. У цілому було проведено 301 перевірку, в 259 випадку виявлено порушення.

Ковбасні вироби не відповідали вимогам НД за органолептичними показниками (невідповідна форма і в`язка батонів, нерівномірне перемішування фаршу, наявність грубої сполукової тканини та пустот, невідповідний розмір шпику та ін.); за фізико-хімічними показниками (завищений вміст масової частки вологи, крохмалю); за мікробіологічними показниками (завищений вміст МАФАМ). Також під час перевірок було виявлено невідповідність або відсутність транспортного та споживчого маркування (не вказано повної адреси підприємства, складу сировини, дати виготовлення, назви продукції, назви нормативного документу, номеру партії, неправильно зазначені інформаційні дані щодо харчової цінності 100 г продукту та ін.); порушення періодичності контролю, відсутність чи проведення не в повному обсязі контролю готової продукції за показниками безпеки; порушення рецептури та закладення сировини; незадовільний вхідний контроль сировини та допоміжних матеріалів.

За виявлені порушення під час перевірок ковбасної продукції 2009 року виробники були оштрафовані на загальну суму 274 тис. 381 грн.