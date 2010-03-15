У Луцьку на деревах знайшли мішки з контрабандним м’ясом

Луцькі прикордонники біля кордону з Білоруссю виявили майже 200 кілограмів контрабандного м’яса в пакетах, що висіли на деревах.

Як повідомив УНІАН прес-секретар начальника Луцького прикордонного загону Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ, дивну знахідку - 6 поліетиленових мішків із копченими м’ясопродуктами, виявив патруль відділу «Вичівка» Луцького прикордонного загону.

Найімовірніше, знайдені продукти залишили контрабандисти. Скоріш за все, їх планували при нагоді незаконно перевезти через кордон та підвісили на дерева для того, щоб м`ясо не стало поживою для диких тварин, зазначається в повідомленні.

Знайдену м’ясну продукцію прикордонники передали у Сарнинське відділення податкової міліції.