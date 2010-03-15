Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 0,7%

Кількість зареєстрованих безробітних у цілому по Україні на 1 березня ц.р. склала 530,3 тис. чоловік, що на 0,7%, або 3,6 тис. чоловік, більше, ніж на 1 лютого 2010 року (526,7 тис. чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 березня 2010 року склав 1,9% від кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 0,5%, порівняно з аналогічним показником на 1 лютого ц.р., і склала 411,1 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 11,04 грн. – до 666,6 грн. (на 1 січня 2010 року – 655,56 грн.).