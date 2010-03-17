Угоду про безвізовий режим з Ізраїлем можуть підписати до літа

Угода про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем може бути підписана до початку літа.

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН за підсумками переговорів у Єрусалимі.

У Єрусалимі відбулися практичні консультації з деталей майбутньої угоди про безвізове пересування громадян України та Ізраїлю.

За словами посла України Ігоря ТИМОФЄЄВА, делегація українських дипломатів на чолі із заступником керівника українського зовнішньополітичного відомства О.ГОРІНИМ та директором консульського відділу МЗС України Сергієм КАМИШЕВИМ задоволені результатами переговорів.

Українські дипломати, разом зі своїми ізраїльськими колегами, опрацювали низку внутрішньодержавних процедур, які передують підписанню угоди. Її текст, як повідомив О.ГОРІН, уже майже готовий до підписання. Залишилися лише технічні пункти.

«Зроблено серйозний крок уперед: нами вже практично узгоджено текст майбутньої угоди, лишилися деталі. Із досить високим ступенем впевненості можна сказати, що цю угоду ми зможемо підписати ще до початку літа», - прогнозує О.ГОРІН.

Дипломатичні джерела у Єрусалимі не виключають, що урочисте підписання угоди може відбутися під час запланованого на початок травня візиту Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА до Києва. Втім, до цього часу сторони мають встигнути врегулювати усі правові аспекти.

«Необхідно ще внести деякі відповідності у регламент. Після цього угоду буде подано на затвердження у МВС, а відтак на ратифікацію до парламентів», - пояснив наступні етапи один з ініціаторів скасування віз для українців, міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор ЛІБЕРМАН.

У коментарі «Німецькій хвилі» голова департаменту «Євразія-1» Яков ЛІВНЕ, який відповідає у МЗС Ізраїлю за український напрямок, не став прогнозувати часові рамки остаточного завершення переговорів на візову тематику. Водночас, за словами Я.ЛІВНЕ, обидві сторони виявляють високу зацікавленість у якнайшвидшому подоланні усіх бюрократичних бар’єрів і навіть дещо випереджають запланований графік.