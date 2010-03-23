У Полтавській області бензин подорожчав на 20-40 коп.

На АЗС Полтавської області у понеділок ввечері ціни на бензин підвищилися в середньому на 20-40 коп. за літр.

Як передає кореспондент УНІАН, на заправках, що реалізують паливо під брендом «Укртатнафта», бензин марки А-95 реалізується за ціною 8,05 грн/л проти 7,85 грн./л на 21 березня. Вартість бензину марки А-92 склала 7,55 грн./л проти 7,35 грн./л, а ціна на бензин марки А-76 зросла до 7,05 грн./л проти 7,7 грн./л. Вартість дизельного палива зросла на 30 коп. до 7,06 грн./л.

За аналогічними цінами бензин реалізують на заправках ТНК.

На заправках фірми «Авіас плюс» бензин марки А-95 подорожчав на 32 коп. - до 8,05 грн/літр, А-92 - на 30 коп. - до 7,55 грн./л, А-80 на 35 коп. - до 7,05 грн./л, дизельне паливо подорожчало на 42 коп. - до 7,05 грн./л.