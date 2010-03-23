В Одеському порту затримали партію контрабандних тютюнових виробів

Спільними зусиллями прикордонників, співробітників СБУ і митного поста "Одеса-Порт" припинено незаконне переміщення через Державний кордон великої партії тютюнових виробів іноземного виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України в Одеській області.

Всього вилучено 995 коробів жовтого кольору без написів і позначок, в яких знаходилося 497,5 тис. пачок сигарет "MARLBORO" з позначкою на пачках DUTY FREE без марок акцизного збору України на орієнтовну суму 4,47 млн. грн.

Контрабандний вантаж перевозився на автомобілі DAF із напівпричепом. Зараз проводяться заходи з метою встановлення обставин контрабанди і осіб, причетних до злочину.