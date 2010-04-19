У Донецькій обл. на особу припадає 340 кг викидів шкідливих речовин

У Донецькій області на кожного жителя в 2009 році припадало 338 кг викидів шкідливих речовин, на 1 кв. км території регіону – 57 тонн.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області. Проте, в управлінні зазначили, що за 2009 рік викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними і пересувними джерелами порівняно з попереднім роком у регіоні скоротилися на 254 тис. тонн, або 14,4%, але залишалися значними – 1,5 млн. тонн.

Викиди забруднюючих атмосферу речовин стаціонарними джерелами становили 1,3 млн. тонн, або третину загального їх обсягу по Україні. Порівняно з 2008 роком такі викиди зменшилися в області на 15,2%. Це пов`язано лише зі спадом промислового виробництва, що скоротилося на 21,8%.

Статистики зазначили, що зменшити шкідливі викиди істотніше не дозволили застарілі технологічні процеси, недостатня ефективність роботи очисних споруд, а також скорочення фінансування заходів щодо охорони атмосферного повітря.

В облстатуправлінні зазначили, що сума коштів, витрачених підприємствами регіону на ці цілі, за 2009 рік становила 402 млн. грн. і порівняно з попереднім роком зменшилася на 32% (у діючих цінах), зокрема у вигляді капітальних інвестицій було використано 207 млн. грн., що менше 2008 року на 37%, а поточні витрати, які становлять 195 млн. грн., скоротилися на 28%.

Більш як 90% обласного обсягу шкідливих викидів стаціонарними джерелами утворюється на підприємствах металургійного комплексу, електроенергетики і вугільної промисловості. В результаті повітряний басейн випробовує значні навантаження, перш за все, в тих містах і районах, де розташовані ці підприємства: у Маріуполі, на який припадає 22% шкідливих викидів у цілому по області, в Дебальцевому і Мар’їнському районі – по 9%, в Старобешівському районі – 8%, в Донецьку і Харцизьку – по 6%, в Єнакієвому і Макіївці – по 5% обласних викидів.

Істотним джерелом забруднення атмосферного повітря є також транспортні засоби. Від них упродовж 2009 року в атмосферу потрапило 213,5 тис. тонн шкідливих речовин, 94% яких становили викиди автомобільного транспорту і пересувної будівельної та іншої виробничої техніки.