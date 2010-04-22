У Київському водосховищі заборонять промисловий вилов риби

Міністерство охорони природного навколишнього середовища має намір запровадити мораторій на промисловий вилов риби у Київському водосховищі до з`ясування обсягів шкоди, завданої рибним ресурсам водоймища різким зниженням рівня води у березні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив старший державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища Анатолій ГАГЕНКО.

За його словами, документом також пропонується відкликати раніше виділені квоти на промисловий вилов риби у 2010 році.

Заборона діятиме до з`ясування Інститутом рибного господарства реального обсягу рибних ресурсів у водосховищі. А.ГАГЕНКО прогнозує, що на проведення такої роботи інституту потрібно близько трьох місяців.

«Може йтися взагалі про ухвалення на рівні Кабінету міністрів рішення про заборону будь-якого вилову риби на певний період, поки учені Інституту рибного господарства не визначаться із запасами, які залишилися в Київському водосховищі», - сказав А.ГАГЕНКО.

Як повідомив під час прес-конференції завідувач відділом Інституту зоології ім. Шмальгаузена, доктор біологічних наук Сергій МЕЖЕРІН, за попередніми оцінками, збитки, завдані рибним ресурсам Київського водосховища, оцінюється в суму близько 800 млн. грн.

Учений також відзначив, що раніше за один сезон у водоймищі промисловий вилов риби досягав 500-1000 тонн.

12 березня у ЗМІ з`явилися численні повідомлення про масову загибель риби, спричиненої спуском води з водосховища. За даними деяких з них, у водосховищі загинуло до 50% живих ресурсів. За інформацією ЗМІ, ВАТ «Укргідроенерго» здійснило цей спуск відповідно до рішення Міжвідомчої комісії при Держводгоспі України для попередження небезпечних наслідків весняної повені. У результаті таких дій рівень води у Київському водосховищі впав настільки, що лід у багатьох місцях ліг на дно і придавив своїм вагою рибу, що зібралася на мілководді. Однією з можливих причин рішення про спуск води засоби масової інформації називають побоювання у зв`язку з можливістю затоплення будинків в Конча-Заспі, районі, який міг одним з перших постраждати в результаті можливого весняного паводку.