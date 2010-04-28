У Криму збільшилася реалізація продовольчих товарів

В Автономній Республіці Крим гуртовий товарообіг (без ПДВ і акцизу) підприємств торгівлі за 2009 рік склав 12 015,7 млн. грн., що на 3,7% більше, ніж в попередньому році. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, перше місце в структурі гуртового товарообігу займають непродовольчі товари. В порівнянні з 2008 р. частка гуртового продажу непродовольчих товарів зменшилася на 5,8 процентних пунктів і склала 66,2%. Об`єм реалізації цієї групи товарів в автономії за 2009 рік склав 7 948,7 млн. грн., що на 4,7% менше, ніж в 2008 р. Реалізація продовольчих товарів в 2009 р. збільшилася на 820,5 млн. грн. або на 25,3% і склала 4 067,0 млн. грн.

В асортименті підприємств гуртової торгівлі Криму продовжує переважати продукція українських виробників. За підсумками 2009 р. об`єм її реалізації склав 10 009,2 млн. грн., або 83,3% гуртового товарообігу, що на 2,0 п.п. більше, ніж в 2008 р. Частка вітчизняних продовольчих товарів склала 89,4%, непродовольчих - 80,2% (у 2008 р. - 87,1% і 79,1% відповідно).

На 1 січня 2010г. у Криму у сфері гуртової торгівлі здійснювали діяльність 1 782 підприємства, в порівнянні з 2008 р. їх кількість збільшилася на 97 одиниць.