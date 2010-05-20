В Україні 8 з 12 зразків перевіреного згущеного молока – фальсифікат

Про це повідомив президент Центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий на прес-конференції у Києві.

Фахівці Центру експертиз “Тест” провели дослідження трьох молочних продуктів: згущеного молока, сиру та йогурту. Найгірша ситуація зі згущеним молоком. За повідомленням, тестували 12 марок: сім згущеного молока і п`ять вареного згущеного молока. В результаті – вісім фальсифікатів, а виготовляють їх три заводи під різними торговими марками.

Експерт зазначає, що за минулорічними результатами тестування згущеного молока, чотири з шести торгових марок виявилися фальсифікатами. Представники Центру обурюються, що вже не перший рік одні і ті ж виробники попадаються на заміні до 90% тваринного жиру рослинним, не вказуючи його в складі, при цьому продовжують називати свій продукт "молоко". А контролюючі органи ігнорують таку відверту фальсифікацію.

Експерти повідомляють, що оцінка "відмінно" у марок "Заріччя" і "Першотравневий МКК". Загальна оцінка "погано" у згущеного молока "Бахмачконсервмолоко", "Варіатор", "Весела ферма", "Ічня" і "Омка". Причому у "Бахмачконсервмолоко" повторно виявили немолочний жир, у "Варіатор" – немолочний жир і фарбник. У молока "Омка" до проблем з фарбником додався немолочний жир. Серед вареного згущеного молока загальну оцінку "погано" одержали зразки "Весела ферма", "Ічня" і "Полтавська ласунка" через високий (більше 88%) вміст немолочного жиру.

За повідомленням, найкращі результати були у тестуванні йогуртів. Програма його тестування включала докладний аналіз йогуртів в лабораторії, чотири фізико-хімічні показники, зокрема перевірка на фарбники і консерванти. А також мікробіологічний аналіз щодо наявності корисної й небажаної мікрофлори. Та ідентифікація наповнювача, тобто пошук обіцяної полуниці.

З фарбників у всіх 10 йогуртах виявили натуральний фарбник кармін Е120. Що й не дивно: він чесно заявлений у складі. Щодо консервантів, то наявність сорбінової кислоти в значній кількості виявили тільки в йогурті "Щодня" – 112,2мг/л. Однак, у складі консервант не вказаний. У решті йогуртів знайшли бензойну та сорбінову кислоти в невеликих кількостях. Всі протестовані йогурти містили необхідну кількість корисних мікроорганізмів і не містили кишкової палички. Потішив і той факт, що справжня полуниця була виявлена в більшості йогуртів.

За результатами тесту негативних оцінок тільки дві. У йогурту "Злагода" оцінка "погано", у "Щодня" – "дуже погано". Обидва продукти виявилися несмачними, полуниці в них не було. Чотири йогурти одержали загальну оцінку "відмінно": "БіоБаланс", "Галичина", "Добряна" і "Фанні". Загальна оцінка "добре" у полуничних йогуртів "Активія", "Для всієї сім`ї", "Лактонія" і "Простоквашино".

Результати тестування сиру показали, що фальсифікація рослинними жирами добралася і до цього продукту. З шести протестованих марок у двох виявили немолочний жир. Одна з марок – "Щодня", так би мовити "фальсифікат із стажем": раніше Центр знаходив рослинні жири в сметані і вершковому маслі цієї торгової марки. Цього разу сир "Щодня" містив 78,3% немолочного жиру. “Новачок" серед фальсифікатів – сир "Яготинський" містив 62,2% немолочного жиру. До цього додаємо наявність кишкової палички у обох марках, тому виходить "дуже погано" у продукції "Щодня" і "Яготинський". Оцінка "погано" у сиру "Добряна" через проблеми з кишковою паличкою. У "Простоквашино" оцінка "погано" через смакову невідповідність сиру.

Тільки дві марки сиру з 6 одержали загальну оцінку "відмінно": це "Галактон" і "Слов`яночка". З приємних результатів експерти відзначають, що в жодному сирі не виявили слідів антибіотиків.

За словами В.Безрукого, фальсифікація молочних продуктів рослинними жирами розповсюджується дуже швидко, охоплюючи все більше категорій і торгових марок. “Виробників не лякає ні введення нових стандартів, ні нових законів, що посилюють вимоги до молочних продуктів. Ми плануємо продовжувати тестувати молочні продукти. Найближчим часом будуть результати по молоку і сметані, запланований ще один тест по сиру і твердим сирам", - коментує він.

У Центрі констатують, що, на жаль, фальсифікат не завжди дешевший за якісну продукцію, тому ціна не може бути достовірною підказкою споживачам.