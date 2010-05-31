31 травня – Міжнародний день боротьби з курінням

Всесвітній день без тютюну був встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров`я. ВООЗ застерігає населення планети (курцями є більше половини всього чоловічого населення планети і близько чверті жіночого) від цієї згубної звички. Існує вираз, що «крапля нікотину вбиває коня». Деякі вчені вважають, що ця крапля здатна вбити не одного, а трьох коней. Що ж до людей, то смертельна доза нікотину – 50-100 міліграм.

В Україні також долучилися до боротьби з курінням. Сьогодні, з 11.00 біля фонтанів на Майдані Незалежності у Києві міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння. Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українських виробників, які не завдають шкоди здоров’ю, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Згідно з медичною статистикою, Київ займає друге місце знизу щодо стану здоров’я населення. Рівень смертності становить на одну тисячу жителів від 19,5 до 22,4 смертей на рік, йдеться у повідомленні. Київська міська організація УНП закликає киян відмовитися від куріння.

Сьогодні у Львові стартує акція «Зміни цигарку на ключку». Організатор – Львівська обласна федерація флорболу – популяризує здоровий спосіб життя через заняття новим ігровим видом спорту - флорболом (хокей в залі), а також стимулювати молодь до відмови від тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв. Захід відбувається за підтримки Управління сім’ї, молоді та спорту Львівської міської ради, повідомляє прес-служба ЛМР.

В Івано-Франківську та районних центрах області сьогодні з нагоди Всесвітнього дня без тютюну проходить інформаційно-просвітницька акція «Скажи курінню: «Прощавай!». Мета акції – привернути увагу громадськості до здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. До участі в акції залучено психологів, юристів, соціальних педагогів, волонтерів. На світодіодному екрані Вічевого майдану Івано-Франківська впродовж акції транслюватимуть короткометражний документальний фільм та відеоролики про шкідливість тютюнокуріння і переваги здорового способу життя.

Під час акції волонтери розповсюджують листівки, буклети соціального спрямування серед населення. З метою профілактики шкідливих звичок волонтери обмінюють цигарки на цукерки. Окрім того, партнери центрів соціальних служб проведуть конкурси миттєвого малюнку на асфальті, до яких будуть залучені діти, присутні на акції.

Під час заходу представники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і залучені спеціалісти надаватимуть безкоштовно психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, інформаційні послуги.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, вибіркове опитування свідчать, що курить у середньому кожен п’ятий прикарпатець, починаючи від 12 років (в Україні - кожен четвертий). При цьому якщо порівнювати з даними аналогічного опитування 2000 року, то кількість курців зросла на 19%. Серед них найбільше (42%) тих, хто викурює в середньому за добу 16-20 цигарок, майже третина - від 6 до 10 цигарок, кожен восьмий респондент - від цигарки до п’яти.