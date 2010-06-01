У Росії ввели мінімальні ціни на міцний алкоголь

З сьогоднішнього дня в Росії вводять мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію міцністю більше 28 градусів. Тепер вартість напоїв розраховується залежно від процентного вмісту етилового спирту в них.

Ціна одного градуса складає 2,225 рубля. Таким чином, ціновий мінімум алкогольного напою міцністю від 28,01% до 29% складе 65 руб., а міцністю від 94,01% до 95% - 213 рублів.

Нагадаємо, 1 січня в Росії встановлена мінімальна ціна на горілку у розмірі 89 руб. за 0,5 літра. Якщо пляшка іншого об`єму, мінімальна ціна розраховується пропорційно до місткості.

YTPO.ru