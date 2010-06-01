«АероСвіт» починає польоти з Одеси й Сімферополя до Калінінграда

"АероСвіт" з 1 червня цього року починає польоти з Одеси до Калінінграда, з 2 червня – з Сімферополя до Калінінграда, з 3 червня – з Одеси до Риги. Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, по кожному з напрямків здійснюватимуться по 2 рейси на тиждень: на лінії Одеса-Калінінград – у вівторок і суботу, Сімферополь-Калінінград - у середу й неділю, Одеса-Рига - у понеділок і четвер.

Згідно з повідомленням, у партнерстві з двома авіаперевізниками країн Євросоюзу airBaltic (Латвія), Estonian Air (Естонія) та українськими компаніями "Роза Ветров" і "Донбасаеро", "АероСвіт" подвоїть, порівняно з літом минулого року, інтенсивність польотів між Україною й містами Балтійського регіону.

Сумарно компанії "АероСвіт", airBaltic, Estonian Air, "Роза Ветров" і "Донбасаеро" в пік літнього сезону 2010 р. забезпечать 39 прямих регулярних авіарейсів на тиждень між пунктами в Україні й країнах Балтійського регіону (влітку минулого року – 19 рейсів). Мережею рейсів буде зв`язано три українські міста – Київ, Одеса, Сімферополь і чотири прибалтійських - Вільнюс, Калінінград, Рига й Таллінн.

Як повідомляв УНІАН, у літній період цього року «АероСвіт» також розпочав виконання власних щоденних рейсів із Києва до Вільнюса і Риги.

На лінії Київ-Вільнюс "АероСвіт" розпочав виконання власних польотів із початку літнього сезону – з 28 березня 2010 р., а з 18 травня - збільшив кількість рейсів із 5 до 7 на тиждень. Маркетинговим партнером "АероСвіту" із обслуговування литовського напрямку є компанія "Донбасаеро".

З Києва до Риги власні щоденні польоти "АероСвіт" відкрив 20 квітня цього року. А з урахуванням літнього розкладу латвійського національного авіаперевізника airBaltic, партнера української компанії зі спільної експлуатації повітряної лінії, рейси між столицями Латвії та України тепер виконуються двічі на день.

Повітряна лінія Київ-Калінінград спільно обслуговується двома українськими авіакомпаніями "АероСвіт" і Windrose ("Роза Ветров"). Оперуючий авіаперевізник Windrose виконує між цими містами 5 парних рейсів на тиждень.

Маршрут Київ-Таллінн "АероСвіт" експлуатує спільно з естонською національною авіакомпанією Estonian Air, яка виступає фактичним перевізником і виконує між столицями Естонії та України 3 рейси на тиждень.

На лінії Одеса-Рига "АероСвіт" і airBaltic із червня спільно забезпечать 4 частоти на тиждень (по два рейси кожна з компаній).

Ще три повітряні лінії – Сімферополь-Рига (оперуючий перевізник – airBaltic), Одеса-Калінінград і Сімферополь-Калінінград (обидва напрямки обслуговує "АероСвіт") – із червня експлуатуватимуться з частотою 2 рейси на тиждень.