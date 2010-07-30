Держспоживстандарт забракував 18% перевірених соків

Протягом першого півріччя 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України провели 16 перевірок дотримання стандартів, норм та правил під час виробництва, зберігання та оптової реалізації сокової продукції. На 6 із них було виявлено порушення вимог нормативної документації (НД). Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, за вказаний період було перевірено соків на загальну суму близько 500 тис. грн., забраковано – на 90 тис. грн. (18% перевіреної продукції).

Під час перевірок продукцію досліджували за органолептичними показниками (смак, запах, наявність сторонніх предметів), фізико-хімічними, мікробіологічними, а також за вимогами маркування.

Було виявлено невідповідність продукції за складом продукту, за органолептичними показниками, під час маркування (не зазначено виду соку: відновлений, освітлений, купажований; відсутність надпису „БЕЗ ГМО” чи „З ГМО”; не вказано номеру партії продукції; неповністю вказано адресу виробника та його телефони). Також під час перевірок у суб’єктів господарської діяльності було виявлено порушення метрологічних норм та правил, порушення періодичності контролю продукції за показниками безпеки, порушення періодичності контролю за фізико-хімічними показниками.

Так, на одному з підприємств із виробництва сокової продукції на Миколаївщині у партії ягідно-фруктового нектару з натуральним екстрактом женьшеню серії «Мультиактив» з використанням концентрованого соку було виявлено ароматизатор, ідентичний натуральному «Малина», не передбачений НД. Партія цієї продукції була заборонена до реалізації, видано припис про усунення порушень.

Основними причинами невідповідності продукції були: незадовільна організація приймального та технологічного контролю, недоліки підготовки виробництва, недоліки нормативної документації, порушення метрологічних норм та правил.

За результатами державного нагляду підприємствам-порушникам видано 12 приписів про заборону реалізації партій продукції; 8 приписів про заборону реалізації всієї продукції; 6 постанов про застосування штрафів на загальну суму 11,9 тис. грн.; чотири посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності.