Виробництво м'яса зросло на 6,7%

В Україні реалізація худоби і птиці на забій у живій вазі в усіх категоріях господарств у січні-липні 2010 року збільшилася на 6,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млн. 570,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період виробництво молока в Україні знизилося на 3,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 6 млн. 723,4 тис. тонн.

Виробництво яєць в Україні в січні-липні ц.р. збільшилося на 6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 10 млрд. 80,7 млн. штук.