У столиці подорожчають готелі

У Києві до кінця цього року вартість номерів у готелях може зрости на 4-12%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз журналістам озвучив старший консультант з готельної і житловох нерухомості консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" ("УТГ") Дмитро ПІКАЛОВ.

Він уточнив, що кардинальних зміни вартості номерів у столичних готелях не варто чекати, ймовірні сезонні зміни вартості в рамках зростання ціни на 4-12%.

За даними Д.ПІКАЛОВА, в першому півріччі ц.р. тарифи на розміщення в київських готелях дещо змінилися. Помітне зниження зафіксоване лише в сегментах чотирьох- і п`ятизіркових готелів – на 22-32%.

У компанії зазначили, що на середину ц.р. показник вартості стандартного номера (DBL) зафіксований на рівні від 64 дол. в об`єктах economy, до 504 дол. в luxury готелях (з ПДВ).

При цьому, у зв`язку з невеликим зростанням ділової активності, за перше півріччя середньоринковий показник заповнюваності готелів у Києві зріс на 1,5-2,5% і склав 54-63%, залежно від характеристик об`єкта. До кінця року очікується збільшення рівня заповнюваності столичних готелів на 1-3%.

У компанії також зазначили, що до кінця року в Києві очікується відкриття одного тризіркового готелю Ibis на 217 номерів, у 2011 році очікується введення в експлуатацію п`ятизіркової Fairmont Grand Hotel, а також чотиризіркового готелю по вул. Предславинській .

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.