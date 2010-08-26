На ринках Криму ціни зросли на 9,2%

У Криму загальний об`єм реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-липень 2010 р., в порівнянні з відповідним періодом 2009 р., зменшився на 0,3%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, ціни зросли на 9,2%. Повідомляють, що об`єм реалізації продукції рослинництва скоротився на 14%, продукції тваринництва - збільшився на 8%.

Зокрема, скоротився об`єм реалізації молока і молочних продуктів (на 9,7%), великої рогатої худоби (на 43,3%). Водночас, об`єм реалізації рапсу виріс на 37,6%, сої - в 9,5 разу, свиней - на 25,2%, птиці - на 5,5%, яєць - на 1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами по всіх напрямах реалізації в порівнянні з січнем-липнем 2009 р. зросли на 9,2%, зокрема на продукцію рослинництва - на 13,1%, на продукцію тваринництва - на 7,4%.

Як повідомляв УНІАН, сільгосппідприємства Криму за 6 місяців 2010 р. скоротили реалізацію продукції на 2% при зростанні цін на 9,7%.