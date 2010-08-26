Виробництво пива скоротилося на 1,6%

В Україні в січні-липні 2010 року виробництво солодового пива, включаючи безалкогольне і пиво із вмістом алкоголю менше 0,5%, склало 188 млн. дал, що на 1,6% нижче показника за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. виробництво пива в Україні склало 38,9 млн. дал, що на 12% більше, ніж у червні ц.р., і на 8,5% більше, ніж у липні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво в Україні солодового пива, включаючи безалкогольне і пиво із вмістом алкоголю менше 0,5%, склало 300 млн. дал, що на 6,2% нижче показника 2008 року.