Донецький губернатор впевнений, що в Україні «порожніх полиць не буде»

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК закликає не створювати ажіотаж навколо продуктів харчування, оскільки впевнений, що в Україні «порожніх прилавків не буде ніколи».

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи ситуацію на продовольчому ринку, що склалася з різким зростанням попиту на гречану крупу. «Ми живемо не за залізною завісою, і порожніх прилавків не буде ніколи», - наголосив А.БЛИЗНЮК. Він пояснив, що «якщо наші виробники не вироблять якогось товару, його привезуть з Європи, але дорожче, його привезуть з Австралії, але ще дорожче».

«Ось це ми маємо розуміти, тому повинні виробляти у себе і гречку зокрема. Але якщо вона не вродила чи не правильно порахували, погано сільгоспвиробники зорієнтувалися. І є попит, а пропозиції немає - звідси ці тенденції», - сказав А.БЛИЗНЮК. Він запевнив, що в питанні ажіотажного попиту немає ніякої політичної підоснови, і попросив населення не піддаватися паніці, масово не скуповувати гречку, яка потім від довгого зберігання псується і викидається.

«Ніякого політичного підгрунтя в цьому шукати не треба – гречка як була, так і буде. Інше питання – буде власного виробництва за такою-то ціною або ж привезена звідкись за іншою ціною, однозначно дорожче. От і все», - сказав губернатор, зазначивши що «не треба робити ажіотаж, не треба накуповувати гречки для того, щоб її їли довгоносики... а потім її викинути. Це не правильно, не робіть цього, люди добрі».