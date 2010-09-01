На Кіровоградщині збільшилася кількість викидів в атмосферу

У січні-червні 2010 року кількість викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення підприємств і організацій Кіровоградської області збільшилася на 4,1% (на 0,3 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 6,9 тис. тонн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Із загального обсягу викидів 0,6 тис. тонн (8,4%), зокрема метан (0,6 тис. тонн) і оксид азоту (0,03 тис. тонн), відносяться до парникових газів.

Крім того, за вказаний період в атмосферу викинуто 536 тис. тонн діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

Порівняно з I півріччям 2009 року збільшилися викиди в атмосферу на 66,5% металів і їх сполук (до 288,4 тонн), на 37,6% оксиду вуглецю (до 2,2 тис. тонн), на 22,5% суспендованих твердих частинок (до 2,2 тис. тонн).

У січні-червні 2010 року обсяги викидів шкідливих речовин з розрахунку на одну людину становили 6,8 кг.

Найбільші обсяги викидів в атмосферу припадали на місто Кіровоград (14,3% загального обсягу), Голованівський (41,3%), Гайворонський (9,3%), Світловодський (8,1%), Петровський (6%), Новоукраїнський (5%) райони.