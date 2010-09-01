Винзавод «Коблево» почне випуск вермутів «Paloma»

ВАТ «Коблево», що входить до групи компаній «Баядера», планує почати випуск вермутів «Paloma».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у суботу, 28 серпня, на прес-конференції в с. Коблево (Миколаївська обл.) голова правління ВАТ «Коблево» Віра КОЗЛІВСЬКА.

«У найближчих планах – випуск нового вермута «Paloma», - повідомила вона, уточнивши, що новий продукт планують вивести на ринок у жовтні цього року.

Генеральний директор ВАТ «Національні алкогольні традиції» Роман ВАШКОЛУП повідомив, що на сьогодні підприємство виготовляє вермут «Marengo», частку якого на ринку вермутів в Україні компанія оцінює в 70%. «Додавши ще один напрям у вермутах, ми розраховуємо, що наша аудиторія розшириться. Ми хочемо довести до 80% (частку ринку вермутів в Україні - УНІАН) в сумі з «Marengo», а як розподіляться долі (між цими двома торговими марками – УНІАН), буде видно», - відзначив Р.ВАШКОЛУП.

Довідка УНІАН. Група «Баядера» під управлінням ТОВ «Баядера Холдинг» займається виробництвом власних торгових марок алкогольних напоїв, а також імпортом і дистрибуцією лікеро-горілчаних виробів. Працює на ринку з 1991 року.

До групи входять: ТОВ "Баядера Холдинг" – компанія, що управляє; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Україна) (ТОВ «НАТ») – маркетинг і управління виробництвом; ТОВ "Національна горілчана компанія" (ТОВ «НВК») – завод-виробник лікеро-горілчаної продукції: торгові марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ВАТ "Коблево" – виробництво винної продукції: торгові марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ТОВ "Баядера Імпорт" – ексклюзивний імпортер і дистриб`ютор алкогольної продукції на території України; ПП "Баядера" і «Авант Трейд» – дистриб’ютор власних алкогольних брендів на території України; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Росія) – дистрибуція алкогольних напоїв на території РФ.