В АМКУ прогнозують, що ціна гречки знизиться

Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ вважає, що за підсумками збору нового врожаю ціна гречки знизиться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це він заявив на брифінгу у вівторок.

За його словами, у випадку існування реального дефіциту гречки Україна могла б вирішити цю проблему імпортними постачаннями.

«Ми живемо в третьому тисячолітті, коли переміщення товарів відбувається дуже швидко. І взагалі не є питанням, наприклад, поставити 50 тис. тонн гречки до України з Китаю, як це зробила Російська Федерація, тому що це об`єм лише одного нормального вантажного корабля. Тому все у нас буде добре», - сказав голова комітету.

О.КОСТУСЄВ також нагадав, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду спільно з АМК і регіональними органами влади вжити заходів щодо стабілізації ситуації на ринках продовольчих товарів, включаючи гречку, і не допустити необґрунтованого підвищення цін.

«Таку роботу державні органи повинні провести до 10 вересня, і, можете мені повірити, це завдання буде виконано», - відзначив голова АМК.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова АМК О.КОСТУСЄВ висловив стурбованість ситуацією на ринку гречки, і для стабілізації ситуації на ринку гречаної групи АМК звернувся до президента України і прем`єр-міністра з рядом пропозицій. Зокрема, комітет пропонує для підвищення валового збору гречки ввести регулювання сівозміни, також рекомендує купити в продовольчі резерви гречку врожаю 2010 року в об`ємі 10% від річного споживання, тобто не менше 15 тис. тонн.

Крім того, АМК виступав за введення регулювання цін на гречану крупу на всьому виробничому ланцюжку – від виробництва, упаковки до роздрібних мереж.