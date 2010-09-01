«Алеф-Віналь» випустила сім вин нової колекції

ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) випустило сім вин нової колекції під ТМ «Золота Амфора Виноград».

Про це УНІАН повідомила представник компанії ЗАТ «Алеф-Віналь» Олена КРЕКНІНА.

За її словами, до складу нової колекції увійшло сім вин (4 білих і 3 червоних): «Шардоне», «Совіньон», «Мускат», «Франсуаза», «Каберне», «Мускат», «Бастардо».

«Ці вина виготовляють з винограду, вирощеного компанією в Криму. Вина нової колекції ТМ «Золота Амфора Виноград» - це нове слово в українському виноробстві. Для колекції відібрані найкращі, найпопулярніші сорти вин, які задовольнять смак найвимогливіших споживачів», - говорить Олена КРЕКНІНА.

Вона також відзначила, що вина розливають у пляшки місткістю 0,7 літра.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Алеф-Віналь» (м. Дніпропетровськ) створене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків «Багерово», завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (Крим), ЗАТ «Бурлюк» (Крим), ЗАТ «Старокримський» (Крим), завод з розливу вин ТОВ «Атлантіс» (Дніпропетровська обл..).

Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клінков» і ТМ «Жан Жак», горілка ТМ «Горілка Українка» і ТМ «Хельсінкі».